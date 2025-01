Flamengo x Zumbi: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Nessa quarta-feira, 8 de janeiro, acontece a 2ª rodada do grupo 23 da Copinha 2025 com destaque para o jogo entre Zumbi x Flamengo, no Estádio Nogueirão. O pontapé inicial será às 21h30 (horário de Brasília), na cidade de Mogi das Cruzes. As equipes estrearam com vitórias na competição, e fazem confronto pela liderança da chave. Confira onde assistir ao vivo e as escalações do jogo.

O Zumbi venceu o São Bernado , time da casa, na primeira rodada por 2 a 0;

venceu o , time da casa, na primeira rodada por 2 a 0; O Flamengo estreou com goleada de 5 a 0 diante do Cruzeiro-PB ;

estreou com goleada de 5 a 0 diante do ; A equipe alagoana está na sua segunda participação na Copinha , sendo a primeira em 2023;

, sendo a primeira em 2023; O Rubro-Negro fez sua última final da competição em 2018, quando conquistou o troféu.

Copinha: onde assistir Zumbi x Flamengo ao vivo?

O duelo entre as equipes pela Copinha 2025 terá transmissão do canal esportivo SporTV, na TV fechada.

Data : quarta-feira, 8 de janeiro de 2025;

: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025; Horário : 21h30 (horário de Brasília);

: 21h30 (horário de Brasília); Local : Estádio Municipal Prefeito Francisco Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, São Paulo;

: Estádio Municipal Prefeito Francisco Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, São Paulo; Onde assistir: SporTV (TV fechada).

Últimas notícias do Zumbi na Copinha

O Zumbi busca igualar a campanha na Copinha que realizou na sua primeira participação. Em 2023, a equipe caiu na 2ª fase ao perder para o Sport, em jogo eliminatório. O início da caminhada em 2025 foi de vitória sobre o São Bernado, por 2 a 0.

Os gols da equipe na estreia foram marcados pela dupla Cauã e Layan. O Zumbi chegou a Copinha como atual campeão da Copa Alagoas Sub-20, quando terminou a competição sem nenhuma derrota.

Provável escalação do Zumbi: Marcos Vinícius; João Gabriel, Gabriel Costa, Layan e Carioca; Jean, Caio e Cauã; Igor, Ruan e Wemerson. Técnico: Beto Silva.

Últimas notícias do Flamengo na Copinha

Na estreia na Copinha, o Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0 com cinco goleadores diferentes no jogo. Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto marcaram para a equipe carioca na partida. O resultado colocou o Rubro-Negro na liderança do grupo 23. O elenco carioca na competição é formado pelo time B do sub-20, já que alguns destaques estrearão no Campeonato Carioca.

Apesar de iniciar no banco, o elenco do Flamengo conta com a presença do atacante Ryan Roberto. Aos 16 anos, o jovem entrou faltando 17 minutos para o fim, e marcou o gol dele na primeira partida. Apesar de ser sub-17, gera expectativas para o futuro com uma multa de R$ 271 milhões.

Provável escalação do Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima. Técnico: Raphael Bahia.

Destaque do jogo: Bill

Destro que atua pelo esquerdo, Bill se destacou pelas jogadas individuais que fez na estreia da competição. Aos 18 anos, foi o destaque do Flamengo na primeira partida na competição. O jovem atacante não marcou no jogo, mas promoveu as principais jogadas da equipe que terminaram em gols ou lances perigosos. Assim, Bill tem 18 gols marcados em 58 jogos pela base carioca.