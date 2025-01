Foragido acusado de assassinar e ocultar corpo de jovem no Acre é preso em Porto Velho

Reginaldo M. F., de 54 anos, foi preso na tarde deste domingo (19), no cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com a Avenida Mamoré, no bairro Tiradentes, em Porto Velho. Segundo a Polícia Civil do Acre, Reginaldo é membro de uma organização criminosa e, em companhia de outros comparsas, cometeu o crime.

Ele é acusado de participar do assassinato e da ocultação do corpo do jovem Francicleudo da Silva Guimarães, encontrado morto em um matagal no Residencial Cidade do Povo, em Rio Branco, no dia 29 de agosto de 2020.

Francicleudo, de 21 anos, foi localizado pela namorada e pela irmã. Seu corpo apresentava marcas de tiros na cabeça, indicando execução.

De acordo com a namorada da vítima, na época do crime, ambos estavam em casa na noite do ocorrido, quando um homem armado invadiu o local e levou Francicleudo à força. A família foi ameaçada para que não chamasse a polícia. No dia seguinte, encontraram o corpo no matagal.

Segundo informações da Polícia Civil, para a continuidade do processo judicial, o acusado será recambiado para o Acre nos próximos dias.