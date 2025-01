Forte colisão deixa moto quase em cima de carro após acidente em município no interior do Acre

Um grave acidente que ocorreu na noite do último sábado (25), na avenida São Paulo, em Cruzeiro do Sul, município no interior do Acre, deixou uma motocicleta quase em cima do carro, após forte colisão entre os veículos.

Segundo informações, equipes de resgates foram acionadas para o atendimento das vitimas, que não tiveram os detalhes de saúde confirmados até o momento. As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas.

A Polícia Militar (PMAC) também foi até o local para auxiliar os demais condutores que trafegavam na área. O acidente chamou a atenção da população.

Veja o vídeo: