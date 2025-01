Forza Horizon 5 deixa de ser exclusivo do Xbox e vai para o PS5

O que parecia impossível há alguns anos aconteceu: A Xbox Game Studios e a Playground Games anunciaram que levarão a série Forza Horizon, focada em corridas de mundo aberto, para o Playstation 5 ainda em 2025.

Antes parte dos jogos exclusivos do console feito pela Microsoft, a série Forza é mais uma que chegará à marca Sony, já aparecendo inclusive na Playstation Store. Anteriormente, alguns jogos como Pentiment, Grounded, Sea of Thieves e Hi-Fi Rush e, mais recentemente, títulos como Indiana Jones, também fizeram o movimento contrário.

O anúncio veio de surpresa através da desenvolvedora Playground Games, que está otimista com a ideia de trazer o mesmo conteúdo para outras plataformas: “Estamos empolgados em ver a comunidade de Forza Horizon 5 crescer com novos jogadores e mal podemos esperar para ver a criatividade e habilidade desses novos criadores, construtores e pilotos irão trazer”.

Com cinco edições, a série Horizon explora de maneira mais arcade diversos lugares ao redor do mundo através de festivais. No jogo atual da série, estão disponíveis mais de 900 carros disponíveis no jogo, mais de 40 atualizações temáticas, duas expansões e muito mais conteúdo, além de sistema de clima que se altera de acordo com as estações sazonais do mundo real.

Tendo sido lançado em 2021 para o Xbox Serie S/X, o jogo já foi expandido para o PC e terá sistema de cross-play (possibilidade de jogar em múltiplas plataformas em conjunto) quando for lançado também para o console da Sony. Assim, independente de qual console o game for jogado, será possível ter acesso ao mesmo conteúdo, além de poderem jogar juntos de maneira online. A previsão de lançamento oficial é para o outono brasileiro.