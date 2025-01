Foto do céu de Brasília é considerada “imagem do dia” pela Nasa. Veja

O céu de Brasília foi para no site da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a Nasa, na sigla em inglês. Nesta terça-feira (21/1), a foto tirada por um fotógrafo brasiliense foi considerada a imagem do dia no site Astronomy Picture of the Day (Apod). A foto mostra um cometa passando pela capital federal do Brasil.

Nas redes sociais, Frederico Danin comemorou o reconhecimento. “Que honra”, disse.

Veja a foto:

Frederico Danin

A imagem foi capturada em 18 de janeiro, no final do Lago Norte. No registro, é possível ver o cometa e a ponta da Torre de TV, localizada na área central de Brasília.