Foto mostra vítima, marido, nora e bolo igual ao envenenado

A foto de capa do Facebook de Zeli Terezinha Silva dos Anjos, 61 anos, mostra a mulher acompanhada de familiares durante a antevéspera de Natal, em 2021. A imagem harmônica do encontro entre parentes próximos contrasta com o momento atual vivido pela família.

Além dela, aparecem na foto o filho, a mulher que foi presa sob suspeita de ser responsável pelo envenenamento, e o marido de Zeli, morto em setembro de 2024, após uma intoxicação alimentar.

Zeli é apontada como autora do bolo que foi envenenado pela nora, Deise Moura dos Anjos. Três pessoas da família dela – duas irmãs e uma sobrinha – morreram após comerem o alimento com arsênio.

Desavença familiar

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investigou o caso de envenenamento de um bolo, que resultou na morte de três membros da mesma família em Torres, no litoral norte do estado. Uma das possíveis motivações para o crime seria uma desavença familiar de mais de 20 anos atrás envolvendo a suspeita presa, Deise Moura dos Anjos, nora de uma das vítimas.

As irmãs Neuza Denise da Silva dos Anjos, de 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, de 58, morreram. A filha de Neusa, Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43, também faleceu.

Exames preliminares apontaram a presença de arsênio em amostras de sangue das vítimas. A perícia encontrou “concentrações altíssimas de arsênio” nos corpos.

Depois, a polícia confirmou, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (6/1), que havia arsênio na farinha usada no preparo do bolo.

Durante a coletiva, também foi informado que uma “desavença familiar de mais de 20 anos” entre Deise Moura dos Anjos e as vítimas teria motivado o crime. A polícia não revelou detalhes sobre a briga.

Segundo a delegada responsável pelo caso, a nora de Zeli dos Anjos foi presa preventivamente, sob suspeita de envenenar o bolo. Provas robustas indicam que ela envenenou a farinha utilizada na preparação do bolo.

O caso

A confraternização de fim de ano de uma família gaúcha teve desfecho dramático. Após comer bolo durante um café da tarde, três pessoas da mesma família morreram. O caso aconteceu na cidade de Torres, no litoral norte gaúcho. O incidente ocorreu no dia 23 de dezembro de 2024 e está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Zeli Teresinha dos Anjos, de 61 anos, é irmã de Neusa e de Maida, e teria sido responsável por preparar o bolo. Ela ainda está hospitalizada, mas com quadro estável. O ex-marido de Zeli morreu em setembro de 2024, devido a um episódio de intoxicação alimentar. A polícia abriu inquérito para fazer a exumação do corpo e investigar se houve envenenamento nesse caso.