Funcionário aposentado do Banco do Brasil devolve cargo político ocupado pela filha: “A política é suja demais”

Nesta segunda-feira (27), o funcionário aposentado do Banco do Brasil, Carlos Henrique, conhecido por suas opiniões polêmicas e críticas à má política nas redes sociais, tomou uma decisão pouco comum nos dias atuais: devolveu um cargo político que sua filha ocupava na Secretaria de Turismo do Estado desde 2022. A posição havia sido indicada pelo deputado estadual Tanísio Sá, com um bom salário.

Em contato com a reportagem do programa Radar 104, Carlos Henrique explicou sua decisão, agradecendo ao deputado pela indicação, mas justificando que, para ele, manter o cargo ia contra os valores que carrega. “Não é justo para mim, que vi meus pais fazerem o impossível para me dar uma educação, me formar e me colocar no maior banco da América Latina, Banco do Brasil, aceitar algo que não considero correto. Sou muito grato ao amigo Tanisio, a quem agradeço muito”, afirmou.

A atitude de Carlos Henrique chamou atenção, especialmente por seu histórico de declarações firmes e por ser uma figura conhecida na região. Apesar de polêmica, a decisão foi bem recebida por parte da sociedade, que elogiou a postura de integridade. “É raro vermos atitudes como essa nos dias de hoje, onde muitas vezes prevalecem os interesses pessoais”, comentou um internauta nas redes sociais.

Carlos Henrique não se furtou às críticas e reforçou que sua decisão foi motivada por um compromisso com os valores herdados de sua família e com o exemplo que quer deixar para as futuras gerações. “Diante da sujeira da política que se tornou aqui em Sena Madureira, hoje tamos devolvendo o contrato, a política é suja demais para tá fazendo parte, concluiu.

A decisão, ainda que rara, reforça o debate sobre ética e transparência na política e no serviço público, provocando reflexões sobre como decisões pessoais podem impactar a esfera pública. “Outra coisa que decepciona é ver gente sem prestígio algum recebendo de político só para bajular e postar elogios na internet aqui em Sena. Sei que não vou consertar a politica, mas com essa atitude vou dormir bem melhor”, concluiu.