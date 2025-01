Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (04/01/2025)

O primeiro sábado de 2025 abre a volta das rodadas nacionais dos campeonatos ao redor do mundo. Como destaque, a Premier League volta com jogos importantes como Manchester City x West Ham, além dos confrontos da copa do rei da Espanha.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Premier League

09h30 – Tottenham x Newcastle (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 12h – Aston Villa x Leicester (ESPN4 / Disney+ Brasil)

(ESPN4 / Disney+ Brasil) 12h – Bournemouth x Everton (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – Crystal Palace x Chelsea (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 12h – Manchester City x West Ham (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – Southampton x Brentford (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – Brighton x Arsenal (Disney+ Brasil)

Série A italiana

11h – Venezia x Empoli (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Fiorentina x Napoli (ESPN4 / Disney+ Brasil)

(ESPN4 / Disney+ Brasil) 16h45 – Verona x Udinese (Disney+ Brasil)

Ligue 1

13h – Saint-Etienne x Reims (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 15h – Lille x Nantes (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Lyon x Montpellier (Prime Video)

Copa do Rei da Espanha

11h30 – Huesca x Real Betis (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h30 – Tenerife x Osasuna (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 13h30 – Almeria x Sevilla (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 15h – Union Deportiva Barbastro x Barcelona (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h30 – Marbella x Atlético de Madrid (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h30 – Logronés x Athletic Club (Disney+ Brasil)

Liga Portuguesa