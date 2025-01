Galvez vai enfrentar São Francisco e Rio Branco em amistosos

O Galvez fará dois jogos amistosos importantes nesta fase de preparação para a disputa do Campeonato Estadual. Na quinta, 16, às 15h30, o Imperador enfrenta o São Francisco, no Carlos Simão, e no domingo, 19, o duelo será contra o Rio Branco, a partir das 15h30, no José de Melo.

“Serão dois amistosos bem importantes. A partir desses jogos vou definir os titulares do Galvez”, comentou o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Dois períodos

O elenco do Galvez trabalha em dois períodos nesta quarta, 15, no CT do Imperador. Os atletas irão participar de um treino coletivo, pela manhã, e no período da tarde será realizado um trabalho de bolas paradas.

Daniego e Alifi

Os atacantes Daniego e Alifi estão integrados e o elenco do Galvez está completo para o início do Campeonato Estadual.

“Temos um grupo forte e com boas opções. O Daniego e o Alifi elevam o nível e para uma competição importante é preciso ter jogadores decisivos”, avaliou o treinador.