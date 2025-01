Geovani Silva faz ajustes no São Francisco tem dúvidas para estreia

O técnico Geovani Silva comandou um trabalho tático nesta quinta, 23, no Carlos Simão, e realizou ajustes no time do São Francisco visando a estreia do Campeonato Estadual. A partida contra o Rio Branco será disputada no sábado, 25, às 15 horas, na Arena da Floresta.

Tem dúvidas

Geovani Silva montou a equipe titular com Máximo, Daniel, Yarley, Brenner, Jeferson; Mamude, Ryan, Ciel; Baby, Ismael e Chico, mas durante o trabalho realizou mudanças em todos os setores.

Fecha preparação

O elenco do São Francisco faz um trabalho de bolas paradas nesta sexta, 24, a partir das 15h30, no Carlos Simão, e fecha a preparação para a estreia no Estadual.