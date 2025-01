GIRO prende homem com armas de fogo de uso restrito em Rio Branco

Elias Pereira Gomes foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo, na noite deste domingo (26), nas proximidades de um bar localizado na rua Manoel Urbano, no bairro Eldorado, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações dos “Cavaleiros de Aço” do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a guarnição realizava um patrulhamento de rotina pela rua Manoel Urbano quando os policiais militares avistaram três indivíduos em atitude suspeita próximos a um bar.

Ao perceber a aproximação dos policiais, Elias Pereira Gomes tentou fugir pelos fundos do estabelecimento, mas foi rapidamente interceptado pela guarnição. Durante a abordagem, foram encontrados 50 gramas de maconha em posse do suspeito. Além disso, os agentes localizaram uma pistola Beretta calibre .40, com 12 munições intactas e com o brasão da Polícia Penal, escondida atrás de uma caixa d’água. Também foi apreendido um celular contendo informações relacionadas às atividades de uma organização criminosa.

Elias confessou ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho” e admitiu que tanto a arma quanto a droga foram adquiridas por meio de práticas ilícitas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) juntamente com os materiais apreendidos, onde permanecerá à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.