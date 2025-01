O Diário Oficial do Estado, publicado na manhã desta quinta-feira (16), veio com mais uma leva de exonerações, demissões e nomeações por parte do governador do estado do Acre, Gladson Cameli. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e instituições correlatas foram as mais afetadas com a publicação.

É importante ainda destacar a diferença entre exoneração e demissão, visto que a primeira não apresenta caráter punitivo, podendo acontecer por diversos motivos, com o pedido vindo do próprio servidor, por não haver mais necessidade por parte do poder público ou por cortes de gastos para adequação orçamentária.

As demissões ficam por conta de Pablo Muller, que atuava como técnico em informática do quadro da Secretaria de Estado de Administração e Carlos Augusto Figueiredo Correia, que atuava como médio da Sesacre.

Quanto as nomeações, a Sesacre receberá dois novos funcionários, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) também receberá novo profissional, totalizando três contratações para a área da saúde. Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) também receberão um funcionário cada.

A ex-prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia, que não conseguiu se reeleger em 2024, foi uma das novas nomeadas.

Confira o documento na íntegra: