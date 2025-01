Gladson e Mailza inauguram nova base do Iapen dentro do complexo penitenciário de Rio Branco

O Governo do Estado inaugurou nesta terça-feira (14), a Base da Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco. O evento teve a participação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis.

O espaço que conta com dormitórios, vestuários, banheiros, refeitório, reserva de armas e sala de controle, além de baias para os cães com dormitório e solário, será o lugar de atuação dos policiais penais que fazem a segurança dos presídios – por isso a área fica dentro do complexo penitenciário.

Na ocasião, Gladson afirmou que os profissionais de Segurança Pública merecem melhores condições de trabalho.

“Ter um espaço desse é a concretização do que acreditamos: os nossos profissionais da Segurança Pública precisam de melhores condições de trabalho, respeito, dignidade. São esses heróis que dão segurança à população e protegem o nosso sistema penitenciário. Me sinto muito feliz com essa realização, que não é só minha, mas também dos policiais e de todo o Estado”, explicou o chefe do executivo acreano.

O investimento total foi de R$1.081:847,17.

“As novas instalações representam um marco significativo na busca por um ambiente laboral digno e funcional, concebido para atender às necessidades dos servidores de maneira abrangente. Com salas arejadas e bem iluminadas, a estrutura favorece a qualidade do trabalho e o bem-estar físico e mental dos colaboradores”, disse o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), Marcos Frank.

“Ademais, os alojamentos adequados asseguram conforto e privacidade, que possibilitam o aprimoramento continuo das competências profissionais. A inclusão de áreas destinadas ao armazenamento seguro de equipamentos reflete o compromisso com a organização e a eficiência operativa”, continuou.

A vice-governadora Mailza Assis explicou que o investimento na área de Segurança Pública é uma prioridade no Governo:

“A edificação de um local que alia segurança, funcionalidade e conforto traduz não apenas um investimento na infraestrutura, mas também um reconhecimento de valor humano, promovendo o desempenho otimizado e, o sentimento de pertencimento aos servidores”.

