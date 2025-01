Gladson vai ouvir vereadores do PP para decidir sobre Alysson na Educação e outras secretarias

O governador Gladson Cameli, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), comentou as especulações sobre o vice-prefeito Alysson Bestene assumir o comando da Secretaria Municipal de Educação.

Cameli anunciou que irá se reunir com os vereadores do Progressistas em Rio Branco, que ao todo são 6, para decidir não só sobre a indicação de Alysson na Educação, mas em outras pastas da prefeitura.

“Eu vou me reunir com os vereadores para saber a opinião de todos, mas quem vai mais decidir mesmo é o Diretório Municipal, com o meu aval. Aquilo que foi sugerido, inclusive pelo próprio prefeito, não somente a Educação, mas outras pastas com nomes de pessoas que compõem o quadro de filiados Progressistas”, afirmou Cameli.

As especulações surgiram após uma reunião entre Gladson e o prefeito Tião Bocalom, para discutir a participação do Progressistas na equipe do alto escalão da Prefeitura.

Desde que Nabiha Bestene — tia de Alysson — deixou o posto, no fim do primeiro mandato de Bocalom, as discussões sobre o novo secretário dominaram o cenário político. A ausência do Progressistas no primeiro escalão também foi alvo de especulações.

A indicação de Alysson para o cargo encerraria as discussões, colocando o partido no secretariado de Bocalom.

“Estou pronto”

O ContilNet procurou o vice-prefeito para saber se algo está definido nesse sentido.

“Possibilidade tem. É possível. Teve uma conversa do governador com o prefeito, mas ainda não conversei com o prefeito. Eu não tenho problema e estou preparado para assumir qualquer desafio, ainda mais pelo tempo que cumprimos na gestão. Mas temos que conversar com o partido, com os vereadores. Não tem nada definido”, disse.

“A Seme já vinha tendo resultados positivos. E sempre tem como melhorar. Precisa montar uma boa equipe técnica para ter mais resultados. Eu estou à disposição para ajudar e colaborar com o processo”, concluiu.