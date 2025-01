Governo define comissão organizadora e parceiros da Expoacre em Rio Branco e no Juruá

O governador Gladson Cameli instituiu a comissão organizadora da Expoacre e da Expoacre Juruá. Os nomes foram divulgados na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (31).

A comissão será coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), representada pelo secretário Jonathan Donadoni.

Outros órgãos também farão parte da equipe, divididos em três eixos.

No eixo de Agronegócio estão: a Secretaria de Agricultura (SEAGRI), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (EMATER), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (IDAF) e a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE).

No eixo de Indústria e Comércio estão: a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), a Agência de Negócios do Estado do Acre S/A (ANAC), a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) e a Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A (AZPE/AC).

No eixo de Turismo, Empreendedorismo e Cultura estão: a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

No eixo de Infraestrutura estão: a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SANEACRE), a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB) e a Companhia de Habitação do Acre (COHAB).

Por fim, no eixo Institucional, fazem parte: a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (PROCON/AC), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e a Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM).

O decreto estabelece que um coordenador adjunto deverá ser nomeado nos próximos dias.

Também foram definidos os parceiros oficiais dos dois eventos:

I – Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA);

II – Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC);

III – Federação da Agricultura e Agropecuária do Estado do Acre (FAEAC);

IV – Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio);

V – Banco do Brasil S.A.;

VI – Caixa Econômica Federal;

VII – Banco da Amazônia (BASA);

VIII – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM);

IX – Associação de Bares e Restaurantes do Acre (ABRAC);

X – Municípios do Estado do Acre.