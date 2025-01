Governo Lula já contratou mais de 2,3 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida no Acre

O programa Minha Casa, Minha Vida registrou um crescimento significativo no Acre. Desde a retomada da iniciativa pelo Governo Federal em 2023, foram contratadas 2.331 unidades habitacionais no estado até o final de 2024.

A nível nacional, o programa superou a meta de um milhão de contratos estabelecida para dezembro de 2024, alcançando 1,268 milhão de unidades habitacionais contratadas. O objetivo é atingir a marca de 2 milhões até o final do ano de 2026.

No estado, 12 municípios registraram contratações de unidades habitacionais. Rio Branco lidera o ranking, com 2.138 contratos, seguido por Xapuri (100), Manoel Urbano (25), Santa Rosa do Purus (25) e Cruzeiro do Sul (19).

A maior parte das contratações foram realizadas por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), destinado a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.800. Modalidade, em que foram realizadas 1.961 contratações.

Para 2026, o programa contará com um orçamento recorde de quase R$ 140 bilhões para financiamentos e novas moradias. O Governo Federal tem retomado obras paralisadas e ampliado o acesso ao crédito. Em 2024, foram entregues cerca de 38 mil unidades habitacionais e retomadas quase 50 mil obras.

A Faixa 1 do programa, que contempla famílias de baixa renda, teve renda máxima ajustada de R$ 2.640 para R$ 2.850 para imóveis urbanos. Já o limite de renda para financiamento foi ampliado para famílias com renda bruta de até R$ 8 mil, com o valor máximo de aquisição subindo de R$ 264 mil para R$ 350 mil.