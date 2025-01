Governo publica retificação do concurso dos Bombeiros e divulga nova lista de aprovados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração, divulgou nesta quarta-feira (22) a retificação do resultado final do concurso público para aluno soldado combatente do Corpo de Bombeiros.

A lista completa foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), contendo cargo, classificação, inscrição, nome do candidato e nota.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, ou pelo endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

VEJA A LISTA COMPLETA: