Grammy 2025 mantém data da cerimônia, apesar dos incêndios em Los Angeles

O Grammy Awards 2025 manterá a data prevista para a 67ª cerimônia, apesar dos incêndios florestais que acontecem na Califórnia, nos Estados Unidos. A entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, na cidade norte-americana de Los Angeles.

O evento que premia os melhores da música foi o primeiro a anunciar que acontecerá em meio aos incêndios florestais, mas o prêmio será reinventado para colocar os holofotes nos socorristas e também incluirá um componente de caridade.

“Em tempos desafiadores, a música tem o poder de curar, confortar e unir como nenhuma outra coisa”, disse o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., e a presidente do conselho de curadores, Tammy Hurt, em uma carta aos membros da Recording Academy divulgada nesta segunda-feira (13).

“O Grammy não só homenageará a arte e as conquistas da nossa comunidade musical, mas também servirá como uma plataforma para amplificar o espírito de resiliência que define esta grande cidade de Los Angeles”.

A declaração ainda menciona que a edição prosseguirá conforme o planejado, em estreita coordenação com as autoridades locais para “garantir a segurança pública e o uso responsável dos recursos da área”, e que a cerimônia “carregará um renovado senso de propósito: arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços de socorro aos incêndios florestais e homenagear a bravura e a dedicação dos socorristas que arriscam suas vidas para proteger as nossas”.

Outras premiações foram afetadas pelos incêndios florestais

Nesta segunda-feira (13), a Academia mudou novamente a data de divulgação dos indicados ao Oscar. Na última quarta-feira (8), a medida já havia sido tomada após a mudança no prazo de votação das indicações, que foi estendido em dois dias devido aos incêndios em Los Angeles.

Segundo a Variety, o período de votação, inicialmente definido para terminar na terça-feira (14), agora vai até sexta-feira, 17 de janeiro. As indicações para a 97ª cerimônia serão anunciadas na próxima quinta-feira, 23 de janeiro. Os vencedores da premiação, considerada a maior celebração do mundo do cinema, serão anunciados na cerimônia marcada para 2 de março.

Após os incêndios em Los Angeles, a 30ª edição do Critics Choice Awards também foi adiada. Previsto inicialmente para acontecer no próximo domingo (12), o evento agora foi remarcado para 26 de janeiro.

Além disso, o SAG Awards, que anunciou os seus indicados na última quarta (8), mudou o formato devido aos incêndios. Antes prevista para acontecer presencialmente, os nomeados ao prêmio foram revelados exclusivamente por meio do site e das redes sociais do evento.