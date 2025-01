Grávida de 5 meses é ferida a tiro na zona rural de Rio Branco

Karolaine da Silva Soares, de 27 anos, foi ferida por um tiro enquanto caminhava em um pasto atrás de um boi, na noite desta terça-feira (28), no km 7 do Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ela estava andando pelo pasto atrás do animal quando foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna esquerda, transfixando o membro. Ainda de acordo com seu relato, Karolaine, que está grávida de cinco meses, não viu de onde partiu o tiro que a acertou.

Uma amiga da vítima, que estava na propriedade, ouviu o disparo e correu até o local. Ao encontrá-la ferida, pediu ajuda a um homem, que a colocou em uma caminhonete modelo Triton, de cor branca, para levá-la ao hospital.

No entanto, ao chegarem ao km 6, foram interceptados por uma ambulância de suporte básico. Devido ao sangramento e ao estado delicado da vítima por conta da gravidez, foi necessário o apoio da ambulância de suporte avançado 01, que prestou assistência no km 1 do Ramal do Mutum.

Após o atendimento inicial, a gestante foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

Nesta ocorrência, nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil foram acionadas. Consequentemente, não haverá investigação policial.