Grupo Menos é Mais tem show confirmado no Acre; saiba mais

O Grupo Menos é Mais deve se apresentar em Rio Branco em data prevista para 31 de maio, segundo a página de eventos Acre Fest. Com mais de 8 anos de história e formado por Duzão (vocais), Gustavo Góes (percussão), Jorge Farias (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão), o grupo brasileiro de pagode tem um repertório animado e acumula mais de 4.6 bilhões de visualizações no YouTube.

Com covers e músicas autorais, eles são uma das grandes promessas para os próximos anos. Isso não só pela qualidade do trabalho que se propõem a fazer, como também pelo reconhecimento que têm conquistado no mercado, que tem lotado casas de shows por onde passa.

O grupo deve animar o publico acreano com os sucessos Pagando Mal Com Mal , Nunca Encontrei, Homem de Ferro , Amor Falsificado, e muitas outras canções. Em outubro de 2023 eles lançaram o projeto “Virado No Pagode” que contou com 9 faixas inéditas e as participações de grandes nomes do mercado da música, como: Anitta, Luísa Sonza e Xand Avião.

Mais informações sobre local, horários e valores do evento devem ser divulgadas em breve.