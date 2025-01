Hamas e Israel chegam a acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns, diz agência

Em seu perfil na rede social Truth Social, às 14h02 do horário de Brasília, o presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump, também afirmou que o acordo foi aprovado e comemorou:

“Nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Eles serão libertados em breve”.

Uma coletiva do ministro das Relações Exteriores do Catar está sendo aguardada para confirmar o acordo.

De acordo com a Reuters, o grupo extremista palestina concordou, ainda pela manhã, com a proposta de cessar-fogo em Gaza e de devolução de reféns compartilhada pelos negociadores do Catar .

Um oficial do Hamas afirmou que ainda não havia dado uma resposta por escrito à proposta. Porém, um representante da Autoridade Palestina contou que a aprovação verbal já havia sido dada e que o grupo só aguardava mais informações para seu aval oficial ao acordo.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , negou a informaçãoe disse que o grupo extremista ainda não aceitou a proposta.

Segundo a Reuters, em um impulso final pela aprovação, o primeiro-ministro do país se encontrou com representantes israelenses e do Hamas .

A agência AFP afirma que a trégua também foi aprovada pelo grupo aliado do Hamas Jihad Islâmica.

“As facções da resistência chegaram a um acordo entre si e informaram aos mediadores de sua aprovação do acordo de troca e cessar-fogo”, declarou à AFP uma fonte sob anonimato.

Já a agência Associated Press diz que um oficial do Hamas afirma que o grupo rejeitou uma proposta de Israel para o cessar-fogo e que as negociações continuam.

Autoridades do Catar, Egito e Estados Unidos, bem como de Israel e do Hamas, participam das negociações.

Em entrevista à rede de TV americana CNN, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falou sobre o acordo: “Pode e deve acontecer nas próximas horas”.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou nesta quarta que o ministro Gideon Saar estava encurtando sua visita à Europa para poder participar das votações do gabinete de segurança e do governo sobre o tema:

“Após o progresso nas negociações de libertação dos reféns, o Ministro Sa’ar encurtou sua visita diplomática, que estava programada para continuar amanhã na Hungria. Ele retornará a Israel esta noite para participar das discussões e votações esperadas no Gabinete de Segurança e no governo”.

Um dia antes, nesta terça-feira, várias delas afirmaram que um acordo estava mais próximo do que nunca, apesar do conflito continuar deixando mortos no território palestino.

Caso a proposta debatida agora seja aprovada, o primeiro passo será um cessar-fogo inicial de seis semanas com a libertação de 33 reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos e uma retirada gradual das forças israelenses do centro de Gaza e o retorno dos palestinos deslocados ao norte do enclave.

Uma segunda fase prevê a libertação de todos os reféns restantes, um cessar-fogo permanente e a retirada completa dos soldados israelenses. Segundo o site “Axios”, 98 reféns israelenses sob o poder de Gaza ainda estariam vivos.