Herdeira do agro: veja quem são as vítimas de queda de avião que matou 1 em Ubatuba (SP)

A queda de avião em Ubatuba, no litoral de São Paulo, deixou pessoas feridas e um morto, no fim da manhã desta quinta-feira (9). Conforme informado pelo consórcio Voa SP, que administra 16 aeroportos no estado de São Paulo, um casal, duas crianças e o piloto estavam dentro da aeronave.

O jato particular pertence ao casal Nelvo Fries e Maria Gertrudes Fries, empresários do agronegócio na cidade de Mineiros, no interior de Goiás. A aeronave saiu do aeroporto daquela cidade e tentou pousar em Ubatuba, mas acabou derrapando e indo parar no mar.

Quem são as vítimas de acidente em Ubatuba?

Os passageiros do jato, modelo Cessna 525 Citation, eram Mireylle Fries, o marido dela e os filhos do casal. Mireylle é filha de Maria Fries, proprietária do jatinho que a família usava.

Todos foram retirados da aeronave com vida logo após a queda de avião em Ubatuba e encaminhados para atendimento na Santa Casa da cidade. Imagens registradas logo após a queda mostram o momento em que uma criança é retirada da aeronave.

O piloto do avião foi identificado como Paulo Seghetto, piloto executivo e natural de Goiânia. Ele atuou como first officer da ERJ-145 e depois na empresa Voepass Linhas Aéreas, conforme divulgado nas redes sociais dele. Seghetto ficou preso às ferragens e morreu no local.

Pedestres ficam feridos durante queda de avião em Ubatuba

Além dos passageiros e da tripulação, outras pessoas que estavam nas proximidades do local do acidente também ficaram feridas com a queda de avião em Ubatuba.