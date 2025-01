Histórico! Fernanda Torres é indicada ao Oscar de Melhor Atriz

O filme também foi indicado a Melhor FIlme Internacional e Melhor Filme, a principal categoria do Oscar.

Filha dos icônicos atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres, Fernanda Torres nasceu no Rio de Janeiro. Desde cedo, ela esteve imersa no mundo artístico, ingressando no Tablado aos 13 anos e estreando no teatro. Iniciou sua carreira na TV em 1981, na novela “Baila Comigo”, e fez sua estreia no cinema em 1982 com “Inocência”. Seu grande salto para o estrelato aconteceu aos 19 anos, quando venceu a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes por sua atuação no filme “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Arnaldo Jabor. Ao longo dos anos, Fernanda passou a se destacar em papéis em novelas, filmes e minisséries, mas sua trajetória nas novelas foi interrompida após um papel traumático no remake de “Selva de Pedra”, em 1986.