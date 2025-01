Homem acusado de furtar fios de energia elétrica é agredido por moradores de bairro em Rio Branco

Pedro dos Santos, de 45 anos, foi vítima de agressão física na madrugada deste sábado (4), nas proximidades do Cemitério São João Batista, na Rua Rio de Janeiro, bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele estava caminhando em via pública quando foi abordado por cerca de oito pessoas, que chegaram em três motos e um veículo modelo Gol, de cor prata. O grupo começou a agredi-lo sob a acusação de furto de fios na região.

Pedro recebeu vários golpes de ripa no corpo, sofreu uma fratura no braço esquerdo e apresentou diversos hematomas. Após as agressões, os suspeitos fugiram do local, deixando a vítima caída na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Pedro ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele foi considerado estável.

Nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil foram acionadas para registrar a ocorrência.