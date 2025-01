Cruzeiro do Sul já passou pelo seu primeiro homicídio em 2025, já no primeiro dia do ano, quando um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais M.F.B. foi morto com golpes de terçado, no Ramal do Monteiro, localizado na zona rural.

Além do homem, uma mulher também teria sido atacada por J.A.C.S, mas foi impedido por homens que estavam presentes no local do crime.

Os golpes com a arma branca na cabeça da vitima foram desferidos pelas costas, sem que ele pudesse ver o ataque. O suspeito fugiu para uma área de mata após realizar o ataque à segunda vítima.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, assim como o Instituto Médico Legal, para realizar as ações cabíveis. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.