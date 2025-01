Homem pula muro da Associação Família Azul para furtar; esta é segunda vez que a casa é violada

Esta já é a segunda vez que a Associação Família Azul, principal instituição de acolhimento de crianças autistas no Acre, cuja sede fica na Rua Epitácio Pessoa, é invadida por ladrões. Na primeira vez, os criminosos levaram roupas do brechó, além de ovos de páscoa, bolo e refrigerantes que seriam para a festinha de páscoa das crianças.

“Somos uma entidade sem fins lucrativos, fazemos captação de recursos para manter o espaço. Tentamos dar apoio às famílias e aos autistas quando precisam, fazemos alguns atendimentos. E na quinta de madrugada a casa foi invadida pela segunda vez”, disse Heloneida da Gama

Segundo Heloneida, da primeira vez que os criminosos invadiram a casa, não havia câmeras de segurança. Na época, os cadeados foram quebrados, levaram roupas do brechó, ovos da Páscoa das crianças, um bolo e refrigerantes. Agora com as câmeras, é possível ver os criminosos circulando dentro da área da casa, após ter pulado o muro, mas não teria conseguido levar nada, pois percebeu a presença das câmeras e fugiu.

Na oportunidade, Heloneida Gama informou que além do brechó, realiza outras ações para angariar fundos para auxiliar as famílias e crianças que precisam e buscam ajuda na associação.

“Agora iremos realizar um brechó e um sorteio premiado, para fazer alguns ajustes”, disse.

Câmeras de segurança flagraram o momento da invasão. Veja: