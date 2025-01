Áries

Lance com alguém do seu círculo de amizades pede paciência e cautela. E com Vênus entrando em Peixes logo no dia 3, aguarde um mês com algumas dificuldades tanto nos flertes quanto no relacionamento, já que seu signo tende a permanecer mais introspectivo, idealizar demais e se magoar fácil.

Touro

Vênus entra em Peixes no dia 3 e abre o seu coração para o amor, emoções e sentimentos, deixando o seu jeito um tiquinho menos realista e um bocado mais sonhador. Você tem tudo pra tirar o melhor proveito do período, usando a energia romântica que está no ar de maneira prática e se dando bem tanto na conquista quanto no relacionamento.

Gêmeos

Até o dia 8, Mercúrio transita pela Casa do Relacionamento e traz animação, ousadia e dinamismo para os momentos a dois, mas também ativa sua franqueza, que promete ser exagerada.

