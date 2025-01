Ifac alerta para último dia de inscrição para cursos superiores; saiba como participar

As inscrições para os cursos de nível superior do Ifac encerram nesta terça-feira (21), às 17h (horário do Acre).

Estão sendo ofertadas 320 vagas para os campi Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri. Para se inscrever, os candidatos devem ter participado de alguma edição do Enem, entre os anos de 2010 a 2024.

Conforme o cronograma, o resultado final e chamamento para matrícula dos aprovados em 1ª chamada está previsto para o dia 25 de fevereiro. As aulas terão início no mês de março.

Todos os cursos no Ifac são gratuitos!

Dúvidas e demais informações sobre cursos superiores devem ser encaminhadas para o e- mail:seleçã[email protected]