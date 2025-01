Independência segura pressão do Águia e perde vaga nas penalidades

O Independência empatou com o Águia por 1 a 1 no Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará, nesta quarta, 22, e acabou perdendo nas penalidades por 4 a 2. O resultado eliminou a equipe acreana da Copa Verde de 2025. Jonata Bastos marcou o gol do Águia e Eduardo empatou para o Tricolor.

Nas penalidades

O Independência foi para o intervalo com o jogo empatado por 1 a 1 e na segunda etapa segurou a pressão do Águia. Nas penalidades, o goleiro Axel Lopes brilhou defendendo as penalidades de Bê e Acará.

Duelo contra o Manaus

O Águia terá como adversário na próxima fase da Copa Verde o Manaus. O confronto será disputado na capital amazonense e a data ainda será definida pela CBF.

Independência retorna

O elenco do Independência retorna nesta quinta, 23, para a capital acreana. O Tricolor terá como próximo compromisso o duelo contra o Vasco na estreia do Campeonato Estadual. A partida será disputada na segunda, 27, às 18 horas, na Arena da Floresta.