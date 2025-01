Influeciadora do interior do Acre faz vídeo pedindo para participar de rancho do Carlinhos Maia

A influenciadora Raisa Fernandes, que mora em Manoel Urbano, no interior do Acre, publicou um vídeo recentemente nas suas redes sociais para falar de seu sonho em participar do Rancho do Maia, reality produzido pelo artista Carlinhos Maia, que tem feito muito sucesso na WEB.

Ao lado de diversos moradores da cidade, a acreana pede que seus seguidores compartilhem a publicação para que chegue na figura pública que possui mais de 33 milhões de seguidores apenas no Instagram.

“Eu me chamo Raisa Fernandes, tenho 26 anos, moro no interior do Acre e aqui não tem dinossauro. Atualmente eu trabalho como digital influencer e tenho um quiosque no centro da cidade onde eu moro. Carlinhos, eu sei que assim como você, eu nasci para transcender e sei que é uma missão muito difícil entrar no Rancho do Maia, mas não é impossível”, disse.

O vídeo possui mais de 3 mil curtidas e quase 5 mil comentários, e destaca o desejo da influenciadora em participar da nova edição do reality. “Vamos levar uma pessoa do interior do Acre para o Rancho do Maia”.

Veja o vídeo: