Influencer é presa na Turquia após dizer que faria sexo com 100 homens

Uma modelo do OnlyFans foi presa na Turquia após anunciar publicamente seu plano de quebrar um recorde no país e transar com mais de 100 homens em um dia. Azranur AV, cujo nome verdadeiro é Ezra Vandan, foi acusada de obscenidade, resistência a policial em serviço e calúnia.

“Meu objetivo é quebrar primeiro o recorde turco e, depois, o mundial”, escreveu a jovem de 23 anos no X (antigo Twitter). Azranur postou uma foto com os olhos fechados em uma cama, usando lingerie vermelha, com a seguinte legenda: “Meu objetivo é quebrar um recorde turco primeiro, depois um recorde mundial! Estou começando com 100 homens em 24 horas.”

A publicação acabou chamando a atenção do Departamento de Moralidade, que integra a Diretoria de Segurança de Istambul.

Reprodução

A influencer foi presa em um hospital enquanto aguardava para fazer uma cirurgia plástica em Atasehir. Imagens de uma televisão turca capturaram o momento em que ela foi arrastada escada abaixo por dois policiais.

O 6º Juizado Criminal de Paz de Istambul disse que a pena de prisão era apropriada porque suas postagens eram “prejudiciais aos valores morais” e “provocativas à sociedade“, segundo o Daily Mail.

Em 2023, a Turquia bloqueou o acesso ao OnlyFans no país por questões morais, destacou o jornal britânico.