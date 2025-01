Influencer famosa no TikTok leva tiro no peito e morre aos 17 anos

Nahsiyah Turner, influencer famosa no TikTok, morreu aos 17 anos, nos Estados Unidos.

Quem é

A influenciadora era conhecida pelo nome Siyah e somava mais de 310 mil seguidores no TikTok.

A última postagem da influencer tem 15 minutos e exibe passos de dança que foram registrados pouco antes da morte dela

Segundo a investigação da polícia americana, Nahsiyah Turner estava do lado de fora de um shopping na Califórnia quando foi assassinada com um tiro no peito.

Quando acionadas, as autoridades encontraram a jovem já desacordada dentro de um veículo. Nahsiyah chegou a ser levada para um hospital, mas teve a morte confirmada pouco depois.

A investigação sobre a autoria e a motivação do disparo está em andamento e assim “vai continuar por um tempo”, disse Steve DeJong, do Departamento de Homicídios do Condado de Los Angeles, ao jornal estudantil da Los Alamitos High School, The Griffin Gazette.

Internautas usaram o TikTok para se despedir e homenagear a influencer.