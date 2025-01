Influenciador de 46 anos morre após anestesia geral para fazer tatuagem

A Polícia Civil de Itapema, Santa Catarina, confirmou a abertura de um inquérito para investigar as circunstâncias da morte do empresário e influenciador Ricardo Godoi, de 46 anos. O falecimento ocorreu na última segunda-feira (20) após a administração de anestesia geral durante um procedimento de tatuagem em um hospital da região.

De acordo com informações fornecidas por um amigo da família, Godoi estava sob cuidados médicos quando sofreu complicações que levaram ao seu falecimento. Em uma publicação em suas redes sociais, o empresário havia mencionado que se submeteria a uma intervenção cirúrgica e que retornaria às 16h daquele dia. Agora, a Polícia Civil planeja ouvir testemunhas para determinar os fatos que cercam a morte.

Pode levar anestesia geral para fazer tatuagem?

Segundo o Conselho Regional de Medicina (CRM) de Santa Catarina, não existe restrição quanto à aplicação de anestesia por médicos anestesistas em estabelecimentos de saúde para procedimentos estéticos como tatuagens. Contudo, é necessário que o paciente assine um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde devem ser detalhados os riscos associados à anestesia e a identificação do médico responsável.

Quem era Ricardo Godoi?

Casado com Rafaela Gastaldi, Ricardo Godoi era uma figura conhecida no mercado de veículos de luxo, tendo sido um dos maiores vendedores da Volkswagen na região. Seu velório está sendo realizado nesta terça-feira (21), na Capela do Vaticano, em Itajaí, com sepultamento previsto para as 17h no mesmo local.

Amigos e familiares lamentam perda

Amigos e familiares lembram Godoicomo uma pessoa carismática e dedicada à família. Ricardo Portes, amigo próximo do empresário, afirmou que ele sempre foi um pai exemplar e uma pessoa iluminada. “Ele transbordava energia onde chegava e era muito amado pelas crianças”,declarou.

O caso está sendo monitorado pelas autoridades competentes e ainda aguarda mais esclarecimentos sobre os procedimentos realizados durante a cirurgia. Até o momento, o CRM não havia recebido notificação oficial sobre o ocorrido.