Influenciadora revela que filha de 11 meses teve dedo esmagado

A influenciadora Morgana Santana contou para os seguidores que a filha Celine, de 11 meses, sofreu um acidente doméstico no último domingo (5/1). Segundo o relato dela, uma mesa de pedra caiu em cima da mão da criança e esmagou o dedo dela.

Morgana contou que foi até o quarto pegar os óculos de grau enquanto a menina estava na sala com o irmão mais velho, Tom, de 2 anos. “Não sei o que aconteceu, mas ouvi gritos. Fui correndo ver e o dedo da minha filha estava totalmente esmagado e pendurado. Ela gritava e era sangue espalhado”, contou em um vídeo publicado no Instagram.

Ela disse que Celine costumava se apoiar na mesa, mas que o objeto é pesado e nunca tinha caído. A influenciadora acredita que o filho mais velho pode ter esbarrado na decoração, fazendo com que a mesma caísse.

“Passou de raspão na cabeça da Celine. Ela está com um machucado na cabeça. Como ela estava engatinhando, caiu no dedo do meio. Cortou como se fosse uma faca. Talhou o dedo.”

A empresária contou que enrolou a mão da menina em um pano de prato e a levou para o hospital, de onde foram encaminhadas para uma segunda instituição. No local, ela passou por uma cirurgia e segue em recuperação.

Celine completou 11 meses nessa terça-feira (7/1). No Instagram, Morgana compartilhou registros da pequena e agradeceu pela filha. “Sou tão grata pela sua vida. Sei que você será um instrumento usado por Deus nessa geração, como já está sendo. Que você cresça em graça, estatura e conhecimento da palavra d’Ele”, escreveu a influenciadora.

Assista o desabafo: