Início do Campeonato Estadual de Futebol será na Arena da Floresta

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, confirmou nesta quarta-feira (22), a mudança de local de todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Estadual. As partidas estavam programadas para o Florestão e, agora, serão disputadas no estádio Arena da Floresta.

“Com a confirmação da liberação da Arena realizamos a mudança. Vamos trabalhar para realizar os ajustes necessários para podermos ter uma grande abertura de Estadual”, comentou.

Depois de dois anos, a Arena da Floresta, uma das principais praças esportivas do Norte, vai voltar a receber jogos do Estadual. O último confronto oficial foi entre Humaitá e Náutico, de Roraima, no dia 8 de maio de 2022 pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Antônio Aquino confirmou os jogos do Estadual aos domingos no local. “A partida da segunda rodada, as partidas de sábado serão no Florestão e no domingo na Arena da Floresta”, afirmou o presidente.

Veja os detalhes:

1ª rodada

Rio Branco x São Francisco

Galvez x Plácido de Castro

No sábado (25), a partir das 15h, na Arena da Floresta

Humaitá x Adesg

Independência x Vasco

Na segunda-feira (27), a partir das 16h, na Arena da Floresta