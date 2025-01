Inscrição em Processo Seletivo da Educação de Cruzeiro do Sul inicia nesta quinta-feira

As inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, para o provimento de cargos temporários que poderão atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, começaram nesta quinta-feira (2).

Para nível médio, o edital oferece os cargos de Assistente Educacional e Intérprete de Libras, enquanto para nível fundamental, as oportunidades são de:

Merendeira;

Auxiliar de Transporte Escolar Terrestre;

Motorista de Ônibus Escolar.

A maior parte dos cargos abertos pelo processo seletivo Prefeitura de Cruzeiro do Sul são para profissionais de nível superior:

Mediador;

Professor de Atendimento Educacional Especializado;

Professor de Libras;

Professor de Educação Infantil;

Professor do Ensino Fundamental I;

Professor do Ensino Fundamental II (várias disciplinas);

Nutricionista;

Psicopedagogo;

Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com o edital, as remunerações ficam entre um salário mínimo (R$ 1.412,00 atualmente) e R$ 4.526,22 mensais para jornadas de até 40 horas de trabalho por semana.

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 02 e 09 de janeiro de 2025 pela Internet. O período se inicia às 8h da primeira data, e não haverá cobrança de taxa. Os interessados deverão acessar o site do município, preencher formulário e enviar documentos exigidos.