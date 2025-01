Inspirado no avô soldado da borracha, cearense conhece o Acre pelo turismo: ‘Riqueza cultural’

O turismo no Acre conta a história dos ancestrais que ajudaram a construir o estado, sejam eles povos originários, seringueiros, soldados da borracha e muitas outras personalidades que fazem parte da memória acreana. Inspirado no avô soldado da borracha, o professor e servidor público cearense, João Portela, veio ao Acre conhecer de perto a história vivida pelo seu antecessor.

O professor, acompanhado do médico Marcos Vinicius Delmonego, veio de Fortaleza (CE) vivenciar as experiências turísticas da capital acreana. João e Marcos conheceram destinos turísticos, provaram da gastronomia acreana e, nesta quarta-feira, 9, foram recebidos pelo secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias.

João Portela compartilha nas redes sociais sua rotina, além de dicas do que fazer na capital cearense com o perfil “@quefazeremfortaleza”, no Instagram, onde conta com mais de 70 mil seguidores. Nas redes sociais, o professor compartilhou os destinos que visitou no Acre e o que comeu, levando o turismo acreano para seus seguidores.

Em visita ao secretário de Turismo e Empreendedorismo, o professor contou sobre suas visitas no Museu da Borracha, Palácio Rio Branco e Museu dos Povos Acreanos. Nestes destinos, João relembrou parte da história do avô, que saiu do Ceará para o Acre e trabalhou como soldado da borracha.

“O que mais me motivou foi a história dos soldados da borracha. Meu avô foi um desses soldados, mas voltou para o Ceará. Chegando aqui, nós descobrimos que a riqueza cultural do Acre é gigante. São vários museus e equipamentos culturais, além da gastronomia daqui, que é riquíssima”, explicou.

O titular da pasta, Marcelo Messias, agradeceu a visita dos turistas, além da divulgação feita no perfil do professor, e convidou a dupla para conhecer os festivais indígenas. “Muito obrigado por visitar e divulgar nosso estado. O Acre está de portas abertas para quando vocês quiserem voltar”, disse.

Durante a visita, a dupla conheceu um pouco dos festivais indígenas que fazem parte do calendário cultural do Acre e que acontecem em diversas aldeias durante todo o ano. “Nós queremos voltar para conhecer a vivência dos povos indígenas. Nós não tínhamos noção de como esse etnoturismo é forte e estamos pensando em voltar em julho para conhecer um dos festivais”, ressaltou.

Turismo no Acre

O Ministério do Turismo, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e Polícia Federal (PF) divulgaram dados que revelam que o Acre recebeu 19,8 mil turistas internacionais, registrando um aumento de 15,4% em comparação com 2023. Somente em dezembro, 1.714 estrangeiros visitaram o Acre.

O ministério destacou o Parque Nacional da Serra do Divisor como um dos principais atrativos do estado, junto a locais da capital, Rio Branco, como o Mercado Velho. O estudo também coloca a Ponte Metálica Juscelino Kubitschek, em Rio Branco, como um marco arquitetônico que proporciona vistas panorâmicas do rio Acre.