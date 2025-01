Instagram remove filtros de terceiros em 14 de janeiro: saiba como salvar seus efeitos

Em 14 de janeiro de 2025, o Instagram encerrará o suporte a filtros criados por usuários e marcas externas, limitando a plataforma a utilizar apenas efeitos desenvolvidos pela Meta. Essa decisão impacta profundamente criadores de conteúdo e usuários que se beneficiavam das ferramentas de realidade aumentada (RA) disponíveis até então. A medida faz parte de uma estratégia anunciada pela Meta em agosto de 2024, direcionando recursos para novas iniciativas tecnológicas.

Os filtros personalizados, que se tornaram parte essencial da experiência no Instagram, deixarão de funcionar após a data. Isso significa que, embora fotos e vídeos já publicados com esses efeitos permaneçam visíveis no feed, Stories e Reels, novos conteúdos não poderão mais utilizar essas ferramentas criadas por terceiros. A mudança representa um marco significativo para os usuários e criadores, que precisam se adaptar a essa transição.

Para minimizar o impacto, a Meta oferece um período até 14 de janeiro para que os criadores salvem seus trabalhos. O procedimento pode ser realizado pelo Meta Spark Hub ou pela Central de Contas, mas após a data limite, o download dos filtros estará restrito à Central de Contas. Este é um dos últimos esforços para preservar os dados e criações que foram amplamente utilizadas por milhões de usuários.

O impacto da decisão para criadores de conteúdo

Os criadores de conteúdo foram os mais afetados pela medida. Desde a introdução do Meta Spark, muitos deles utilizaram a ferramenta para desenvolver filtros personalizados que iam além do entretenimento, sendo monetizados e utilizados para campanhas publicitárias. Com o fim do suporte, profissionais que dependiam dessas criações precisarão buscar alternativas ou adaptar seus modelos de trabalho.

Os filtros personalizados não apenas permitiram aos criadores explorar sua criatividade, mas também criaram um mercado digital robusto, onde marcas e influenciadores podiam engajar audiências de forma interativa. Essa conexão direta entre marcas e consumidores ajudou a consolidar o Instagram como uma das plataformas mais versáteis para marketing digital.

Como salvar seus filtros antes da remoção

Para aqueles que desejam preservar seus filtros, a Meta disponibilizou dois métodos principais para download. Esses passos devem ser seguidos rigorosamente até 14 de janeiro para garantir que os arquivos sejam salvos corretamente:

Pelo Meta Spark Hub:

Acesse o site spark.meta.com/sparkhub. Faça login com suas credenciais. Clique na aba “Efeitos”. Selecione o filtro desejado. Localize a seção “Arquivos” e inicie o download.

Pela Central de Contas:

Acesse a Central de Contas no Instagram. Navegue até “Suas informações e permissões”. Selecione a opção “Baixar suas informações”. Escolha “Baixar ou transferir suas informações” ou “Solicitar um download”. Identifique a conta do Instagram ou Facebook onde o filtro foi criado. Especifique “Meta Spark” como tipo de informação e defina o formato para download.

Esses procedimentos foram criados para garantir que as criações dos usuários sejam preservadas antes da remoção completa da funcionalidade.

A reação dos usuários nas redes sociais

A notícia gerou uma onda de reações emocionais entre os usuários. Muitos expressaram tristeza e nostalgia pelo fim dos filtros personalizados, enquanto outros recorreram ao humor para lidar com a situação. Memes sobre como será a “realidade sem filtros” viralizaram, ilustrando a importância cultural desses efeitos no cotidiano de milhões de pessoas.

Para muitos, os filtros de realidade aumentada não eram apenas uma forma de entretenimento, mas também uma ferramenta de autoexpressão. Eles ajudaram a transformar o Instagram em uma plataforma onde a criatividade e a personalização podiam prosperar.

A justificativa da Meta para o encerramento

Segundo a Meta, a decisão foi motivada por uma necessidade de reestruturação financeira e reavaliação de prioridades tecnológicas. A empresa busca direcionar investimentos para áreas consideradas mais estratégicas, embora não tenha especificado quais inovações substituirão o Meta Spark.

Apesar das críticas, a Meta afirmou que a remoção dos filtros personalizados é um passo necessário para garantir o desenvolvimento contínuo da plataforma. No entanto, o encerramento do suporte é visto como uma perda significativa para a comunidade de criadores e usuários.

Histórico e evolução dos filtros no Instagram

Os filtros de realidade aumentada foram introduzidos no Instagram como uma forma de enriquecer a experiência do usuário. Inicialmente, apenas efeitos desenvolvidos pela Meta estavam disponíveis, mas a abertura para criações externas marcou um ponto de virada. Isso permitiu que marcas, influenciadores e usuários comuns criassem conteúdos únicos, expandindo as possibilidades de engajamento.

Ao longo dos anos, os filtros se tornaram uma ferramenta indispensável para campanhas de marketing, desafios virais e até mesmo como forma de lazer. Eles ajudaram o Instagram a se destacar entre as plataformas de mídia social, atraindo um público diversificado.

Estatísticas e dados relevantes sobre o uso de filtros

Em 2024, estima-se que mais de 50% dos usuários do Instagram utilizavam filtros regularmente.

O Meta Spark, ferramenta utilizada para criar filtros, foi responsável por milhões de criações desde seu lançamento.

Campanhas publicitárias que utilizaram filtros personalizados tiveram taxas de engajamento até 30% maiores do que aquelas sem o uso de efeitos.

Esses números destacam a importância dos filtros não apenas como uma funcionalidade, mas também como um motor de inovação e crescimento para a plataforma.

Curiosidades sobre os filtros de realidade aumentada

Muitos filtros virais foram criados por desenvolvedores independentes e rapidamente adotados por grandes marcas. O primeiro filtro de RA lançado no Instagram foi um simples efeito de orelhas de cachorro, que se tornou um ícone da plataforma. Algumas campanhas publicitárias usando filtros alcançaram milhões de visualizações em menos de 24 horas.

O que esperar do futuro do Instagram sem filtros personalizados

Com o fim dos filtros criados por terceiros, a Meta enfrenta o desafio de manter o Instagram atrativo para os usuários. Embora a empresa tenha prometido novas funcionalidades, resta saber como elas substituirão o impacto cultural e comercial dos efeitos personalizados.