Internações por infarto no Acre em 2024 chegam a mais de 300; homens e idosos predominaram

Dados da Secretária de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) revelam que em 2024, um total de 338 pessoas foram internadas com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio nos hospitais acreanos.

Desse total, 65% foram homens, o que corresponde a um total de 222 pessoas do sexo masculino, enquanto o total de mulheres internadas por infarto foi de 116.

Das internações registradas em 2024 em todo o Acre, 288 foram em Rio Branco, seguido de Cruzeiro do Sul (35), Tarauacá (4), Brasiléia (4), Marechal Thaumaturgo (4), e Porto Walter (2).

O levantamento realizado a pedido do site AC24horas aponta, ainda, que houve um caso de infarto de uma criança com menos de 1 ano de idade, um caso em um adolescente entre 15 e 19 anos e um caso com paciente entre 20 e 29 anos. Já a maioria dos diagnósticos de infarto foram em pessoas entre 60 e 69 anos.