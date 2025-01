Ipem realiza fiscalização de materiais escolares comercializados em Rio Branco

O Instituto de Pesos e Medidas do Acre (IPEM/AC) deu início nesta segunda-feira (06), a Operação Aulas Seguras. A iniciativa busca fiscalizar a qualidade e a segurança dos materiais escolares comercializados em Rio Branco, garantindo que estejam em conformidade com as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A ação tem como foco principal reduzir o risco de acidentes de consumo que possam colocar em perigo a saúde e a segurança de crianças com menos de 14 anos.

Diversos itens presentes na lista de material escolar, como apontadores, borrachas, lápis, giz de cera, lancheiras, tesouras sem ponta, marcadores de texto e outros, só podem ser comercializados se apresentarem o selo do Inmetro, que atesta a conformidade com os padrões de segurança e a adequação à faixa etária.

Durante a operação, que deve ocorrer até 10 de janeiro, os fiscais do Ipem-AC visitarão estabelecimentos comerciais, com foco em papelarias, para verificar se os produtos estão sendo comercializados de acordo com a legislação vigente.

A realização busca conscientizar tanto os comerciantes quanto os consumidores sobre a importância de adquirir produtos certificados, garantindo a segurança e a qualidade dos materiais escolares.