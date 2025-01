IPVA mais caro de SP custa mais de R$ 616 mil; veja os carrões top 10

​​A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) divulgou os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de São Paulo em 2025. O primeiro lugar na lista das taxas mais altas (veja a classificação completa abaixo) ficou com o Aston Martin Valour de 2024, que tem IPVA de R$ 616.500,55.

As quantias foram retiradas da pesquisa encomendada à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e revelam os valores venais dos veículos que servem de base para o lançamento do imposto.

O levantamento usa em consideração 13.087 modelos e versões de veículos, se baseando em preços de venda praticados no varejo durante o mês de setembro de 2024. A pesquisa apontou que, se comparados aos do ano de 2023, os valores apresentaram queda nominal média de 0,57%.

Vale lembrar que já é possível consultar o valor do IPVA de 2025 no Sistema de Veículos (Sivei) informando o número do Renavam. O calendário do imposto já foi divulgado.

Veja a classificação: