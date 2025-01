Jackie Pinheiro: estudantes acreanos são aprovados no Vestibular Indígena da UNB 2024

Acreana entrevista artistas da novela Beleza Total

A jornalista acreana Adrielle Farias, graduada em Jornalismo pela UFAC e residente em São Paulo há dois anos, tem se destacado em sua atuação no Estadão e no portal Terra, onde cobre temas de cotidiano, geral e entretenimento. Recentemente, Adrielle foi convidada para cobrir o lançamento de “Beleza Total”, a primeira novela da HBO. Durante o evento, que ocorreu no dia 21 de janeiro, ela teve a oportunidade de conhecer os talentosos atores da trama e a equipe de produção.

Adrielle entrevistou a atriz Camila Pitanga, a vilã da novela, de quem é fã e que não atuava em novelas há quase uma década, e ficou entusiasmada ao discutir os bastidores e o processo criativo com a equipe da produção. O evento contou com uma coletiva de imprensa pela manhã e uma press junket à tarde, proporcionando a Adrielle momentos inesquecíveis em sua carreira.

Influenciadora Camilla Costa em temporada na Europa

A influenciadora Camilla Costa, natural de Tarauacá-Acre, está vivendo uma experiência incrível na Europa desde novembro, ciceroneada por sua irmã Cláudia Costa, que reside em Barcelona, Espanha. Esta semana, Camilla está desbravando as maravilhas de Paris, a famosa Cidade Luz. Entre passeios pelos icônicos pontos turísticos, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, e também momentos especiais em cafés charmosos, Camilla tem aproveitado cada instante na capital francesa. Com seu jeito especial de compartilhar experiências, ela está encantando seus seguidores com registros dessa aventura mágica.

Maxine na cidade maravilhosa

A influenciadora Maxine Silva está no Rio de Janeiro realizando alguns exames de saúde, mas, como não poderia deixar de ser, aproveita a sua estadia na cidade maravilhosa para relaxar e se divertir. Entre um compromisso e outro, Maxine está explorando as belezas do Rio de Janeiro, desfrutando de passeios encantadores e momentos de descontração à beira-mar com amigos.

Grande produção cinematográfica será filmada no Acre

No dia 28, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, recebeu na Casa Civil o produtor executivo Mauro Pizzo e o cineasta Sérgio de Carvalho para uma conversa sobre o projeto audiovisual que será realizado no estado: a filmagem do longa-metragem “Geni e o Zeppelin”. Esta produção, liderada pela Migdal Filmes — conhecida por sucessos como “Minha Mãe é uma Peça” e “Nosso Lar” — promete não apenas trazer visibilidade ao Acre, mas também proporcionar uma significativa injeção na economia local.

O filme é uma adaptação da icônica música de Chico Buarque, que leva o mesmo título, e será dirigido pela renomada cineasta Anna Muylaert, famosa por suas obras impactantes, como “Que Horas Ela Volta?”. Ao escolher a Amazônia como cenário principal, Muylaert se encantou com o Acre após conhecer Sérgio de Carvalho, diretor do aclamado filme acreano “Noites Alienígenas”, e decidiu que este seria o local ideal para a realização do projeto.

As filmagens estão programadas para ocorrer em Cruzeiro do Sul, onde serão exibidas as deslumbrantes belezas naturais e o rico contexto cultural da região, prometendo uma experiência cinematográfica única e envolvente.

Indígenas aprovados no vestibular da UnB

Em nome dos sete indígenas da etnia Puyanawa aprovados no Vestibular Indígena da UNB 2024, parabenizamos a querida Carol Puyanawa, aprovada no 1º lugar do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Méritos dos estudantes, da Escola Ixubãy Rabuî Puyanawa, que vêm transformando vidas e buscando manter vivas as raízes culturais indígenas. O Coletivo de Estudantes Indígenas da Universidade Federal do Acre também contribuiu para a inscrição dos indígenas no vestibular de uma das instituições de ensino mais respeitadas do país.

Fernanda Lage cinquentou nos Alpes Suíços

No dia 20 de janeiro, a médica Fernanda Lage comemorou seus 50 anos de idade em grande estilo. Acompanhada do marido Thor Dantas, de seus filhos e dos amigos Carol Labate e Rodrigo Minuano, Fernanda desfrutou de dias inesquecíveis esquiando nos belíssimos Alpes Suíços e explorando a charmosa Genebra. Após essa aventura nas montanhas, a médica retornou ao Brasil para recarregar as energias em sua terra natal, o Rio de Janeiro, onde passa momentos especiais com familiares. Uma celebração que certamente ficará marcada na memória.

Celebração à francesa

A querida Jesi Valente Ruela, chamada carinhosamente pelos amigos e familiares por Zinha, celebrou mais um ano de vida no dia 28. Como reside há longos anos em Paris e estava de férias em Rio Branco desde dezembro, aproveitou para fazer uma temporada de comemorações iniciada no dia 16, na residência do casal Mercedes Lavocat e Eliezer Silva, com um grupo de fiéis amigos. A noite foi marcada pela alegria, com as famosas pizzas do Patetão, feitas pelo anfitrião, vinho e muita música dançante, sob o comando do DJ Cristiano. Vejam alguns desse momentos!

Férias nos Andes

A jornalista Geisy Negreiros está aproveitando momentos especiais em suas férias no Peru. Acompanhada pela família, Geisy está explorando as belezas de Cusco e Lima, mergulhando na rica cultura e na gastronomia local. As paisagens deslumbrantes e a história fascinante do país certamente irão tornar essa viagem uma experiência inesquecível.

Merecidas férias no Nordeste

A empresária Socorro Jorge desfrutou merecida temporada de férias em João Pessoa ao lado de sua família. Após esse revigorante descanso e de aproveitar as belas praias e paisagens da Paraíba, Socorro retornou a Rio Branco no dia 22 de janeiro, revigorada para retomar suas atividades no Point do Pato. Na foto, ela com sua cunhada Leila Gomes.

Conexão musical Acre-Minas Gerais

O talentoso músico acreano Dito Bruzugu, que fez parte de um projeto artístico em julho do ano passado em Rio Branco, ao lado do mineiro Pablo Cândido, está agora residindo no Rio de Janeiro. A mudança se deve às agendas do seu duo Festim, que forma com o carioca André Moreno. Recentemente, Dito esteve presente no aniversário do amigo Pablo, celebrado no dia 18 de janeiro. Com ambos residindo na capital carioca, eles têm aproveitado a oportunidade para se encontrarem e participarem de diversas agendas culturais juntos. Uma bela conexão musical que une talentos de diferentes regiões do Brasil.

A Mari formou

A querida amiga Mariana Rezende vivenciou uma semana de celebrações de uma conquista muito especial: sua formatura no curso de Medicina, pela Universidade Federal do Acre. As festividades iniciaram com um Culto Ecumênico no dia 22 de janeiro, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com a presença de amigos e familiares. No dia 23, Mariana participou da cerimônia de Colação de Grau, no Teatro da UFAC, um momento emocionante que marcou o encerramento de sua jornada acadêmica. Para fechar com chave de ouro, no dia 25, foi realizado o Baile de Formatura no Maison Borges, onde as famílias e amigos celebraram com ela esse momento único.

Férias em Caraíva

O advogado Gigi Hanan passou o réveillon na praia de Maracaípe-PB com amigos paulistas e portugueses. Depois, escolheu a ilha de Caraíva-BA para descansar no pós-réveillon e recarregar as energias ao lado da amiga acreana Igara Formighieri, das paulistas Mariana Taralho, Amanda Zakia, Tânia Ermoso e dos portugueses Miguel Morgado e Luís Garcia.

Posse de Patrícia Dossa na ACISA

A empresária Patrícia Dossa será a primeira mulher a assumir a presidência da ACISA. A cerimônia de posse está marcada para o dia 14 de fevereiro de 2025, às 19h, no AFA Jardim.

Patrícia Dossa é militante do Cooperativismo e tem uma trajetória admirável, com forte atuação no Conselho de Jovens Empresários – Conjove e na presidência do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura – CMEC. Sua eleição, por unanimidade, para o biênio 2025/2026, reflete o reconhecimento de seu trabalho e dedicação ao fortalecimento do empreendedorismo no Acre.

Missão cumprida

O editor-chefe do portal ContilNet, Matheus Mello, celebrou no dia 22 mais uma etapa importante de sua vida. Recebeu o tão sonhado diploma de Jornalismo, da Universidade Federal do Acre, em cerimônia de colação de grau, no Teatro Universitário da UFAC.

Quem também recebeu seu certificado de conclusão do curso de Jornalismo da UFAC foi a querida jornalista Camila Gomes. Ela merece muito vivenciar toda essa emoção!

B-Day de Raquel Holanda

No dia 25, a odontóloga Raquel Holanda celebrou mais um ano de vida em uma festa organizada por amigos e familiares. O evento contou com um jantar caprichado, um lanche especial para as crianças e as homenagens emocionantes dos amigos. A energia contagiante da aniversariante iluminou a noite, tornando a celebração ainda mais memorável. Que venham muitos mais anos de alegrias e conquistas!

EP Ilustre nas plataformas digitais

O jovem músico acreano Real Nattan está vivenciando um grande momento. No dia 26 de dezembro, ele realizou o lançamento oficial do seu EP intitulado “Ilustre”, em um evento especial no Paris Garden. Produzido pelo Fitz, o EP promete encantar os fãs com seu estilo envolvente. E para completar essa fase de sucesso, nesta sexta-feira, 31, Real Nattan celebra mais uma conquista: “Ilustre” estará disponível em todas as plataformas digitais, permitindo que ainda mais pessoas possam apreciar seu trabalho.

O luto da jornalista Mirla Miranda

Nossa solidariedade à jornalista Mirla Miranda, ao senador Alan Rick e à irmã deles Evelyn Miranda pelo falecimento do seu pai, Antônio Milton Miranda, aos 81 anos de idade, em Portugal, onde residia. Que Deus conforte a família e o receba em uma de suas moradas.

3° Festival Internacional de Cinema LGBTQIAPN+ Transamazônico

A terceira edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIAPN+ Transamazônico já tem data marcada, e irá acontecer de 15 a 27 de fevereiro em Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Idealizado pelo produtor cultural Moisés Alencastro, o Transamazônico é realizado na Amazônia Nortista, no estado do Acre. A iniciativa de audiovisual visa difundir conteúdos e estéticas LGBTQIAPN+, promovendo debates e reflexões sobre questões de gênero, identidade e cidadania. Como palco da diversidade, os organizadores optaram por realizar as sessões de cinema em dois importantes espaços culturais: Cine Recreio (Rio Branco) e o Cine Romeu (Cruzeiro do Sul).

A curadoria, composta por profissionais de destaque no universo do audiovisual, é responsável pela seleção diversificada de filmes, incluindo longas e curtas-metragens que abordam temáticas LGBTQIAPN+. Além das exibições, o evento busca fomentar diálogos e reflexões aprofundadas sobre cidadania LGBTQIAPN+ e direitos humanos, fortalecendo a luta por igualdade e visibilidade na região amazônica.

Malbec celebra trajetória de Gabriel Bortoleto no automobilismo

Malbec segue evoluindo em seu posicionamento e reforça sua conexão com a conquista e a autenticidade que sempre estiveram presentes em seu DNA. Após anunciar seu apoio ao jovem talento do automobilismo, Gabriel Bortoleto, a marca dá um importante passo em sua trajetória com o lançamento da campanha “Malbec. Vai e Conquista”. O filme, criado pela agência criativa AlmapBBDO, é narrado pela icônica voz de Galvão Bueno e retrata a trajetória de Bortoleto, piloto e embaixador de Malbec, que vem desafiando limites e impactando positivamente o cenário automobilístico brasileiro.

Desde 2004, Malbec se consolidou como uma das fragrâncias masculinas mais vendidas no Brasil**, com perfil amadeirado e performance aprimorada ao longo dos anos. No portfólio da marca, convivem duas versões icônicas: o clássico Malbec, lançado há 20 anos, e o mais moderno Malbec Icon. Recentemente, a marca se aproximou do automobilismo, unindo a paixão nacional pelos esportes a motor à narração de Galvão Bueno. Para celebrar esse momento, Malbec oferece descontos exclusivos nas fragrâncias Malbec e Malbec Icon, permitindo aos consumidores vivenciar a sofisticação e performance de ambas a preços promocionais. Assista ao vídeo na íntegra.

Boti Promo Verão

Verão, férias, sol, praia e muita promoção. Para celebrar a chegada de 2025, o Boticário apresenta a Boti Promo Verão – temporada ideal para renovar o estoque de produtos de beleza e garantir todo cuidado que o corpo precisa nesta estação. São mais de 300 itens que chegam até 50% off nas categorias de cabelos, maquiagem, skincare, cuidado corporal, proteção solar e perfumaria. Além disso, a marca de beleza mais amada do Brasil conta ainda com descontos progressivos: na compra de 2 itens selecionados, os consumidores ganham 20%; em 3 ou mais itens 30% off.

Os itens da Boti Promo de Verão estão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce do Boticário, além do aplicativo da marca, nas versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via revendedores que podem ser contatados pelo Encontre Boticário e WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo ou link. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. A promoção é não cumulativa e válida na compra de produtos selecionados até 9 de fevereiro de 2025. Consulte os itens participantes nos canais de venda e percentuais de desconto aplicados para sua região. Sujeito a limitação de estoque.