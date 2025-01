Jesus de fio-dental gera revolta e faz universidade receber cobrança

Uma apresentação provocou polêmica neste domingo (26/1). Durante o “Bloco da Laje”, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jesus Cristo foi retratado retirando a roupa até ficar com uma tanga fio-dental.

“Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Jesus da cruz”, diz a marchinha de carnaval, enquanto um folião que interpreta Jesus faz striptease até ficar de fio-dental. Em seguida, ele desce da árvore onde performava e é carregado nos braços da multidão.

O evento, batizado “Carnaval Sublime”, gerou revolta. Nas redes sociais, pessoas afirmaram que uma professa da Unisinos, universidade jesuíta privada da região, teria participado do bloco e compartilhado as imagens. Nesta segunda-feira, a rede social da instituição foi inundada com cobranças para que a suposta docente fosse demitida.

“Demissão já!”, escreveu um internauta. “Exigimos retratação da professora deste instituto que desrespeitou o cristianismo”, disse outra seguidora da página. “Absurdo com Jesus Cristo. Meu sobrinho sairá da faculdade pois nossa família não compactua com atitudes desrespeitosas”, prosseguiu outro.

Em contato com a coluna, a Unisinos informou que a docente já havia deixado os quadros da instituição antes da performance. Leia abaixa a íntegra da nota:

Nota Unisinos

“Atenta às manifestações nas redes sociais que atribuem a publicação de um vídeo como de autoria de uma professora da Unisinos, a Universidade vem a público informar que a postagem foi realizada por uma pessoa que não faz mais parte do seu quadro de docentes. Vale ressaltar que o compartilhamento de informações falsas por meio das redes sociais é crime. A Unisinos repudia veementemente o uso indevido das redes sociais para publicações sem apuração, com o único objetivo de prejudicar uma instituição que tem mais de 50 anos de história.

Sendo Jesuíta, a Unisinos tem como uma de suas finalidades a assistência social à difusão da fé e ética cristãs preconizadas pelas diretrizes da Companhia de Jesus. A Universidade se manifesta contrária a qualquer forma de exposição que se configure como intolerância religiosa e reafirma sua dedicação a princípios que norteiam sua missão: fé, justiça e serviço à sociedade.”

Segundo a Unisinos, a profissional não integra os quadros da instituição “há mais de um ano”.