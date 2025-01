Joabe convida imprensa para café da manhã e diz que Câmara será independente e mais próxima do povo

A mesa diretora da Câmara de Vereadores, representada pelo presidente Joabe Lira (União Brasil), realizou um café da manhã para a imprensa na manhã desta sexta-feira (31), na recepção do Hotel Villa Comfort.

O intuito, de acordo com Joabe, é aproximar a imprensa do trabalho que será realizado pela Câmara a partir de fevereiro, quando começam as sessões.

“Eu já fui publicitário e sei como é importante o trabalho da imprensa, que tem um papel tão relevante para a manutenção da democracia, para que as pessoas sejam bem-informadas. Hoje, fizemos esse café da manhã para aproximar a nossa imprensa da Câmara, dos trabalhos que vamos conduzir a partir de fevereiro”, argumentou Lira.

Outros vereadores que não estão na Mesa Diretora, como os vereadores André Kamai, Lucilene Vale e João Paulo Silva, também marcaram presença.

Joabe também foi questionado pela reportagem do ContilNet sobre qual será o papel da Câmara nos próximos anos.

“É óbvio que vamos ter uma Câmara independente, porque ela é um poder independente – como prevê a Constituição -, mas vamos ter também uma Câmara forte, atuante, eficiente, que dê muito resultado. Quando fui secretário de Cuidados com a Cidade, fui um gestor muito próximo da população, e é isso que queremos para a Câmara”, finalizou.