Jogos desta segunda-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos pela Copa do Rei da Arábia Saudita e a Copinha são os destaques do futebol desta segunda-feira, 6 de janeiro.

A programação do dia também inclui partidas pela Copa do Rei da Espanha, Campeonato Inglês e Campeonato Português, com jogos importantes sendo transmitidos em diversas plataformas.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Rei da Arábia Saudita

9h30 – Al Raed x Al Jabalain – BandSports e Canal GOAT

12h – Al Shabab x Al Fayha – BandSports e Canal GOAT

Copinha

12h45 – Comercial RP x São José-RS – Paulistão (YouTube)

13h – Tupã x Água Santa – Paulistão (YouTube)

13h – Desportivo Brasil x Hercílio Luz – Paulistão (YouTube)

13h – Tanabi x Força e Luz – Paulistão (YouTube)

13h – Bandeirante x Botafogo-SP – Paulistão (YouTube)

15h – Francana x Guarani – Paulistão (YouTube)

15h – Retrô x Vitória – Sportv

15h15 – Juventude x América-RN – Paulistão (YouTube)

15h15 – Operário-PR x Santa Cruz – Paulistão (YouTube)

15h15 – Dom Bosco x Coritiba – Paulistão (YouTube)

15h15 – Brasiliense x CRB – Paulistão (YouTube)

15h15 – Tuna Luso x Azuriz – Paulistão (YouTube)

16h15 – Linense x Inter de Limeira – Paulistão (YouTube)

17h15 – Nova Iguaçu x Atlético-MG – Sportv

17h15 – Ferroviária x Tirol – Paulistão (YouTube)

18h15 – Audax-SP x Ferroviário – Paulistão (YouTube)

18h30 – Coimbra x Fluminense – CazéTV

19h30 – Jaciobá x Santos – Sportv

19h30 – Oeste x Náutico-RR – Paulistão (YouTube)

20h30 – Mazagão x Athletico-PR – Paulistão (YouTube)

21h45 – Santa Cruz-AC x Palmeiras – Sportv

Copa do Rei da Espanha

15h – Deportiva Minera x Real Madrid – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

17h – Wolves x Nottingham Forest – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Queens Park Rangers x Luton Town – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

17h15 – Gil Vicente x Rio Ave – Disney+

