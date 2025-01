Jose Mayer nega convite para novela na Globo e autor sai no “prejuízo”

Jose Mayer não pretende voltar a atuar em novelas. O galã das tramas do horário nobre negou um convite para atuar na Globo e afirmou que já está aposentado. Aguinaldo Silva foi quem teria contatado o ator para estrelar um novo papel.

O autor queria Mayer no próximo folhetim assinado por ele, Três Graças, que deverá ser exibido pela emissora em 2026. Com a negativa, o escritor saiu no “prejuízo” e terá que buscar outro ator para o papel que pretendia dar para o veterano. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

Para quem não lembra, José deixou o canal em 2019, após 35 anos de trabalho. O veterano já estava longe da TV desde 2017. Sua última novela foi A Lei do Amor.

A saída de José Mayer aconteceu em meio a acusações de assédio sexual. A figurinista Susllem Tonani denunciou o artista e o caso acabou repercutindo, negativamente, e evolvendo a Bancada Feminina da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Relembre o caso: