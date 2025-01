O jovem Jardson Jhonson Nascimento da Silva, atualmente com 18 anos, está desaparecido há cerca de um ano e até este momento a família ainda não tem mais informações sobre seu paradeiro. A tia do garoto, Deybe Pereira, pede ajuda para encontrar o sobrinho, que morava no centro de Acrelândia.

De acordo com ela, a última informação recebida pela família é de que Jardson estaria no estádio Arena da Floresta, durante o período das enchentes, no começo de 2024. A mãe do garoto teria ido até o local, mas não o encontrou. Segundo informações, ele teria saído do local há dois dias.

“Em 2024 fizemos uma postagem onde surgiu essa informação que ele estava na Arena, mas não conseguimos nada , e mesmo registrando o B.O. a polícia não nos ajudou muito. Recebíamos muitos trotes e ligações falsas, uma pessoa até conseguiu vender uma delas pra mãe dele”, conta Deybe.

A tia ainda explica que o garoto não tinha uma boa relação com sua mãe, mas que não sabe se este foi o que motivou o desaparecimento. Além disso, Jardson teria passado por um episódio de perda de memória meses antes de desaparecer. A família não sabe o que ocasionou a situação e não sabe se o mesmo pode ter ocorrido para que ele não conseguisse retornar para casa.

Caso existam informações sobre o paradeiro de Jardson, basta entrar em contato com sua tia, através de seu perfil no instagram.