Jovem de 26 anos é baleado nas nádegas e vai à UPA agonizando pedir ajuda

Adaias Martiniano da Silva, de 26 anos, ficou ferido por disparo de arma de fogo na noite deste domingo (19), na Avenida Amadeo Barbosa, próximo à rotatória de acesso ao bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de uma testemunha que acionou a Polícia Militar por meio do COPOM, uma intensa troca de tiros foi ouvida no local. A solicitante, bastante nervosa durante a ligação, relatou suspeitar que havia pessoas feridas.

Alguns minutos depois, Adaias, que foi atingido por um tiro na região das nádegas, conseguiu se deslocar por conta própria até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, mas não encontrou os suspeitos, que já haviam fugido. A vítima também não estava mais na área, pois já havia procurado atendimento médico.

A Polícia Civil não foi acionada.