Jovem mãe que sofreu AVC após parto morre em Rio Branco; família denuncia erro médico

A jovem Estherfanny Sara de Souza Adrião, que estava internada na Unidade de terapia intensiva (UTI) d0 Pronto Socorro de Rio Branco após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), morreu nesta segunda-feira (13), de acordo com informações de amigos e familiares.

O caso aconteceu depois do nascimento de seu filho. Anteriormente, ela tinha dado entrada na Unidade Mista de Manoel Urbano, município no interior do Acre, com cefaleia intensa e crises convulsivas. A família denuncia uma série de erros cometidos pela equipe de saúde, como a demora para a transferência de Estherfanny, assim como a ausência de intubação e negligência durante o transporte.

No Pronto-Socorro da capital acreana, após ser reanimada, exames indicaram o comprometimento de 50% de dano cerebral. Detalhes sobre o sepultamento e enterro da jovem ainda não foram divulgados.

De acordo com um jornal local do município, seus familiares e amigos próximos prometeram procurar o Ministério Público (MPAC) para pedir uma investigação rigorosa e revisão dos protocolos da unidade de saúde para reparar a situação causada e evitar que casos semelhantes se repitam. Nas redes sociais a triste situação tem causado revolta.