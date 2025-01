Juíza que proibiu motociclistas de app em Rio Branco sofre ameaças; Polícia investiga o caso

Em entrevista ao ContilNet na manhã desta sexta-feira (31), o superintendente do RBTrans, Clendes Vilas Boas, informou que vai se reunir novamente com as autoridades do Ministério Público do Acre, ainda pela manhã, para verificar a situação dos Moto-ubers.

O clima esquentou entre os trabalhadores e a Justiça, quando após decisão da Juíza Zenair Ferreira, em relação ao cumprimento da lei e proibindo a prática do transporte clandestino de pessoas em motocicletas, muitas ameaças vêm sendo feitas à magistrada, assim como aos servidores do RBTrans.

“Daqui a pouco estaremos no MPAC numa reunião para tratar do tema”, disse Vilas sobre a reunião.

Questionado sobre manter ou não a decisão de proibir a fiscalização severa e a proposta que já foi lançada para os moto-ubers, Vilas disse que deve ser mantida, até segunda ordem, pois trata-se do cumprimento da Lei.

“Com certeza é a lei que nos obriga, não temos outra saída a não ser cumprir!”, destacou.

O ContilNet entrou em contato com alguns moto-ubers, que não concordam com a forma com a maioria do grupo vem agindo, na tentativa de resolver as coisas, inclusive, se aliando a pessoas que, claramente querem visibilidade, tem pretensões políticas e estão no grupo para se promover politicamente, como é o caso de um dentista acreano.

O grupo é dividido, e isso tem causado desconforto entre os próprios Moto-ubers.

“Os meninos estão planejando uma manifestação segunda. Eles vão pra boca do leão, eu não vou não. O dentista tá fazendo a cabeça deles, mas ele quer mídia, se aproveitando que os meninos estão desesperados”, diz um dos trabalhadores, que se recusa a partir para a violência e envolver pessoas que querem ser candidatos a cargos eletivos.

O sindicato dos mototaxistas comunicou que também fará um ato na Prefeitura e estão organizando um grande evento com a concentração na Arena da Floresta, saindo em motocicleata até a prefeitura de Rio Branco, agora pela manhã. Questionado sobre o apoio ou não aos trabalhadores de Moto-ubers, o presidente do sindicato disse que não é contra trabalhadores, mas sim, contra o sistema que está sendo utilizado.

“O ato é em apoio à fiscalização do serviço legalizado. Não somos contra nenhum trabalhador de aplicativo, mas queremos mostrar a população que nós apoiamos os trabalhadores, mas não apoiamos o sistema que está sendo usado. Nosso ato é em apoio a fiscalização, em prol da segurança pública “, destacou Eriberto Gomes, presidente do Sindmoto.

O que diz a Polícia sobre as ameaças sofridas pela juíza?

NOTA À IMPRENSA

A Polícia Civil do Estado do Acre informa que já tomou conhecimento das ameaças de morte dirigidas à juíza Zenair Ferreira Bueno, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco, e ao superintendente da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas. Desde a última quinta-feira, 30, a instituição iniciou as primeiras diligências investigativas para identificar os responsáveis e garantir a segurança das autoridades ameaçadas.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a manutenção da ordem pública e não tolerará qualquer tipo de intimidação ou ameaça contra agentes públicos no exercício de suas funções. Todas as providências cabíveis estão sendo adotadas para que os envolvidos sejam identificados e responsabilizados conforme a lei.

José Henrique Maciel

Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre